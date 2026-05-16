俳優の青木柚が１６日、都内で映画「ＮＥＷＧＲＯＵＰ」（６月１２日公開、下津優太監督）の完成披露上映会に出席した。組体操が世界を救う、ＳＦサイコエンターテインメント作品。海外帰りで日本の協調性を重んじる集団行動になじめない転校生を演じる青木は”こっちも組体操で対抗だ”というセリフに「恥ずかしい」という思いもあったというが、主演が山田杏奈と知ってオファーを快諾。「同い年だし、初共演だし、山田さん