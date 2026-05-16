「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希が、母親の故郷であるフィリピンでのショットを披露し話題を集めている。ゆきぽよは１６日までに自身のインスタグラムを更新。「母の故郷でお仕事」と書き出すと、母の故郷・フィリピンで豪華なゴールドのノースリーブワンピース姿でポーズを決めるショットを複数アップ。「いつかフィリピンでお仕事できたらなって夢見てたから叶えられて嬉しい」と、長年の夢が叶った