ドラマ「スイート・ライフ」で知られる俳優ディラン・スプラウス（32）とハンガリー出身のモデルであるバーバラ・パルヴィン（33）夫妻に第1子が誕生することが明らかになった。14日、バーバラが妊婦と分かる姿でフランスで開催されている「第79回カンヌ国際映画祭」のレッドカーペットに揃って登場、このおめでたいニュースを明らかにした。 【写真】やっぱり神秘妊娠してない時はこん