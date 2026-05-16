岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体2026】16日、サッカー男子の2回戦20試合が行われました。倉敷工や岡山城東はPK戦を制しての3回戦進出です。3回戦は5月30日（土）に行われる予定です。 ■16日の結果＜2回戦＞[灘崎町総合公園]倉敷翠松 2-0 瀬戸笠岡 4-1 玉島津山 5-0 倉敷天城 [神原スポーツ公園]倉敷工 0-0 岡山操山（※PK 3-2で倉敷工が勝利）岡山城東 1-1 総社南（※PK 5-4で岡山城東が勝利)