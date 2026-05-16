西川周作が鈴木彩艶について話した浦和レッズのGK西川周作は、5月16日のJ1百年構想リーグ第17節のFC東京戦にフル出場。PK戦で2本のストップを見せるも惜敗した。試合後には、元チームメートで北中米共催ワールドカップ（W杯）に臨むGK鈴木彩艶へのエールも送った。田中達也アシスタントコーチが暫定監督に就任してから4連勝の浦和は、優勝の可能性を残す2位のFC東京を迎え撃った。互角に渡り合ったゲームで、ラスト5分ほどは両