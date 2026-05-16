FC東京DFショルツはPK戦でまさかの失敗古巣との一戦、さらに直近2度のPK失敗をしていたFC東京のDFアレクサンダー・ショルツは、この試合で自分がPKを蹴ることになるとは微塵も思っていなかったと、試合後に苦笑した。5月16日のJ1百年構想リーグ第17節で、2位のFC東京はアウェーで浦和レッズとの対戦を迎えた。試合は0-0のままPK戦に突入したが、PK戦でも両者は譲らずに13人目までもつれることとなった。ショルツはFC東京の9番