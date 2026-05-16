佐藤龍之介がW杯落選について話したFC東京は5月16日、明治安田J1百年構想リーグの第17節で浦和レッズと対戦し、0-0からのPK戦で勝利した。この試合にスタメン出場したMF佐藤龍之介が北中米ワールドカップ（W杯）落選について心境を語った。強い気持ちを持って臨んだ一戦だった。佐藤は前日に行われた北中米W杯に臨む日本代表メンバーに落選。小野伸二氏以来となる10代でのW杯出場は叶わなかった。それでも、「東京で優勝するこ