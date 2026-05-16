【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１５日、自身のＳＮＳで、米軍とナイジェリア軍がイスラム過激派組織「イスラム国」のナンバー２にあたる幹部を殺害したと発表した。「イスラム国」について、「世界的な活動が大幅に縮小する」としている。トランプ氏は「世界で最も活動的なテロリストを排除した」と説明した。具体的な場所や手法は明らかにしなかった。殺害した幹部はナイジェリア国籍で、２０２３年に米政府