ついに満を持しての登場か!?模型メーカーの青島文化教材社（アオシマ）は、2026年5月13日から開催された第64回静岡ホビーショーの会場で、「けもプラ」シリーズの「おまねこ」を公開しました。【画像】おお尻尾の造形まで…これが、「おまねこ」のプラモデルです「おまねこ」とは元々、航空自衛隊・御前崎分屯基地の公式キャラクターを決めるべく、2023年2月から3月にかけて部隊内で募集されたキャラクターのひとつです。同キャ