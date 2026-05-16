『ごめんなさい…』イタズラをして反省するゴールデンさんの姿がSNSで反響を集めています。叱られてしょんぼりする姿は、まるで子どものようで…！？話題の投稿には「悪気があるって感じ(笑)」「かわいい♡」「怒られてしょんぼり」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：イタズラをした大型犬に『ダメでしょ』と叱った結果→申し訳なさそうに…子どものような『しょんぼり顔』】 イタズラをし