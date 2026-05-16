ストレスを感じやすい犬の共通点 警戒心が強い 周囲に対する警戒心が強い子は、些細なことにも反応してしまうためストレスを感じやすくなります。世界のすべてが危険とばかりに警戒して、常に周囲に気を配ってビクビクしながら生活していると考えてみるとわかりやすいのではないでしょうか。 特に犬は聴覚や嗅覚といった感覚が人間の数倍優れています。優れているゆえにスルーしていいことまで感知してしまい、