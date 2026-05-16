よそのワンコを触って帰宅すると、すぐに愛犬の入念な浮気チェック！一目でわかる可愛い激おこ姿に反響が集まっています。話題の投稿には「人間と同じ」「やきもち可愛い♡」「悪さできませんね(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：よそのワンコに浮気して帰った結果→家にいた犬が『ニオイ』でブチギレて…わかりやす過ぎる『激怒の表情』】 よそのワンコを触って…ムキ顔に！ TikTokアカ