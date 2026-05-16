『不幸な犬』の特徴4選 犬の幸福度は飼い主さん次第といっても過言ではありません。関わり方を間違ってしまうと『不幸な犬』になってしまう可能性も…。ネガティブな気持ちに支配されている犬には共通する特徴があります。 1.問題行動が多い イタズラのレベルを上回る破壊行動や無駄吠え、粗相といった、いわゆる『問題行動』は人間視点の名称であり、犬にもそれらの行動を取る理由があります。多くは飼い主さんの間違