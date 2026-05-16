春から初夏へと季節が移り変わり、そろそろ暑さ対策やアウトドアの準備を始めたい時期。毎日の暮らしや休日をより快適にしてくれる最新アイテムにも注目が集まっています。そこで今回は、心拍計測に対応した最新G-SHOCK、やさしい風で空間を快適に整える高機能扇風機、ストリート映えするadidasの最新バッシュ、軽量かつ快適性を追求したULテント、そして旅行から普段使いまで活躍する万能パッキングキューブまで、機能性とデザイ