シェラトン都ホテル東京は、メロンスイーツと抹茶やグリーン系食材を使ったセイボリーをそろえた「メロンと抹茶のアフタヌーンティー」を5月1日から31日まで提供する。スイーツは抹茶と柑橘のティラミス、ライムとホワイトチョコレートのマカロン、キウイフルーツとメロンのジュレ、メロンのショートケーキなど。セイボリーは国産牛肉のパティにアボカドのワカモレソースを合わせたハンバーガー、グリーンピースのピューレを加えた