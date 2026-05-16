ワールドカップのメンバー入りは叶わなかった佐藤龍之介（FC東京）が、その翌日の浦和レッズ戦に先発出場。「モチベーションはなくなっていない。この試合に全て懸けていました」という意気込みで臨んだが、スコアは０−０でゴールにもアシストにも絡めなかった。試合後、佐藤は「個人として出来が悪いゲームだった」と反省。具体的に「ボールを受けて、ターンするプレーを意識しましたが、今日はボールを上手く受けられず、思