村松は3番としてしっかり役目をはたしている（C）産経新聞社中日は5月16日のヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）に8−0の完封勝利。連敗は4でストップとなった。【動画】雰囲気出てきた！村松の豪快2号ホームランシーン投げては先発左腕の大野雄大が7回2安打無失点と試合を作り、ハーラートップタイの5勝目をマーク。さらに打線では「3番・遊撃」で先発した村松開人が圧巻の打撃を見せた。初回一死一塁で先発の奥川恭伸か