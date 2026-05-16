言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、思わぬ不手際を表す言葉、食卓を彩るおいしい1品、そして生活道具の特定の部分という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中で組み合わせて、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□うみ□□ぼろ□□ぎぐちヒント：思わぬ不注意で失敗してしまうこと、コクのある味付