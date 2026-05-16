◇関西学生野球春季リーグ第7節1回戦京大0―6関大（2026年5月16日GOSANDO南港野球場）異色の経歴を持つ京大右腕が、首位・関大との1回戦の先発投手に抜てきされた。先発した南光悟（2年）は、今春にリーグ戦初登板を果たしたばかり。今回が登板4試合目で初めて先発登板を与えられた。経験の浅さには理由がある。2年生ながら今年3月に入部したばかりなのだ。市西宮（兵庫）では先発投手として活躍。しかし、現役合格