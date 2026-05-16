お笑いコンビ「令和ロマン」がパーソナリティーを務めるポッドキャスト番組「令和ロマンのUBUGOE」の公式Xが16日に更新され、同日夜11時からの配信開始時刻が遅れる可能性があると告知した。令和ロマンの単独ライブの漫才尺が想定より長くなったためと説明した。同Xで「23時より配信予定のロマンのUBUGOE ですが、本日開催の令和ロマン単独ライブ『RE:IWAROMAN』in Kアリーナ横浜における漫才尺が想定よりも長くなったことによ