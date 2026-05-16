テレビ朝日系「深夜のダイアン」が１２日に放送された。この日は、ダイアン・津田篤宏、ユースケが若手時代から世話になった先輩・東野幸治がゲスト出演した。東野は、ダイアンのお気に入りエピソードとして、津田が定員オーバー１名の高校を受験し、唯一の不合格者となったことを挙げた。津田は「今年５０歳ですよ…？俺、いつまで高校落ちた話を…。何年前の話ですか。ちゃんと行ってるんですよ（別の）高校！」と苦笑。