結成１６年以上の漫才師No.１決定戦「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」が１６日、フジテレビ系で生放送された。スーパーオーディエンス（大会広報担当）として、プロ野球・元阪神の鳥谷敬氏が出演。本戦開始前に司会の東野幸治から「お笑い、普段から大好きなんですか？」と聞かれると、「劇場にこの前行かせてもらって、そこで芸人さんの作る雰囲気、空気感に驚かされたので、今日も驚きに来ました」とさ