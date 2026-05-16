苦楽を共にしてきた配偶者が亡くなったときの喪失感は、計り知れないものでしょう。特に、亡くなった配偶者が家計を支えていた場合には、精神的にも経済的にも不安は大きいものではないでしょうか。 亡くなった人が国民年金または厚生年金の被保険者だった場合は、遺族年金を受け取れますが、自身が年金を受け取れる年齢に達した場合にはどうなるのでしょうか。今回は、どういう場合に遺族年金と自身の年金を受け取れるのか