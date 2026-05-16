「お米が高いから、今年はふるさと納税でまとめてもらおう！」と、気づけば30キロ以上申し込んでしまった人もいるのではないでしょうか？ 最近は物価高や米の価格高騰の影響で、お米を返礼品に選ぶ人が増えています。しかし一方で、「もらいすぎると損する」「上限を超えると意味がない」といった声も聞きます。 ふるさと納税はお得な制度ですが、仕組みを理解せずに利用すると、思わぬ自己負担が発生するかもしれま