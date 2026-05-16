5月16日、新潟競馬場で行われた4R・3歳未勝利（ダ1800m）は、F.ゴンサルベス騎乗の2番人気、ボールドタワー（牡3・美浦・鈴木慎太郎）が勝利した。3/4馬身差の2着にテリコス（牡3・栗東・四位洋文）、3着に1番人気のワンダーブリッツ（牡3・美浦・久保田貴士）が入った。勝ちタイムは1:54.6（良）。【新潟2R】小林美駒騎乗シュヴァルツシルトが人気に応える…しぶとく抜け出しVラスト100mで猛追3歳未勝利・ボールドタワーとF.ゴ