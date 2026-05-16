5月16日、新潟競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1200m）は、小林美駒騎乗の1番人気、シュヴァルツシルト（牡3・美浦・田島俊明）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のナムラロダン（牡3・栗東・長谷川浩大）、3着にフィールマイプラン（牡3・美浦・岩戸孝樹）が入った。勝ちタイムは1:13.0（良）。【新潟大賞典】伏兵グランディアが波乱を演出…武豊シュガークンは最下位単勝1.7倍の支持3歳未勝利・シュヴァルツシルトと小林