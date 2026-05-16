「なんで50代が多いねん」お笑いタレントの明石家さんまが、芸人たちの相次ぐ“体調不良”を心配した――。明石家さんま○キャイ〜ン天野の疑問「なんで50代ってこんなに病気が多いんでしょう?」9日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)で、お笑いコンビ・キャイ〜ン、ずん、イワイガワと食事会をしたと明かしたさんま。そこで、キャイ〜ン・天野ひろゆきが、「なんで50代ってこんなに病気が多いんでしょう