アニソン×ブレイクダンス×ラップ×コント――ジャンルを越境するパフォーマンスで知られるリアルアキバボーイズが、2025年10月4日、東京体育館でワンマンライブ『REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE〜ぼくらのマスターピース〜』を開催した。RHYMESTERや喜矢武豊らとの異色の共演も実現し、まさに"全部入り"とも言えるステージとなった本公演。そのライブ映像を収録した『リアルアキバボーイズ東京体育館2025』とその舞台裏をメンバー