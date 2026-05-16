5月16日、京都競馬場で行われた第11R・鞍馬S（芝1200m）で、2024年のフェアリーS（G3）を制したイフェイオン（牝5・栗東・杉山佳明）が、4コーナーで疾病を発症して転倒。その後、右第1指関節開放性脱臼と診断され、予後不良となった。【フェアリーS】イフェイオンが混戦を断つ…重賞初制覇4コーナーで競走中止にレースでは、転倒したイフェイオンに後続馬が接触。騎乗していた吉村誠之助騎手は落馬し、左肩を負傷した。京都12