【モデルプレス＝2026/05/16】元バレーボール日本代表で引退後はさまざまなメディアで活躍する狩野舞子が5月16日、自身のInstagramを更新。元レスリング日本代表の吉田沙保里との2ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】43歳元レスリング日本代表「ほっそりしてる」膝丈ワンピース姿披露◆吉田沙保里、スカートから美脚輝く狩野は「横浜BUNTAI周辺に集まった4人の『さおり』。吉田さん、迫田さん、林さん、ご協力ありがとうご