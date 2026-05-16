女優の山田杏奈が１６日、都内で主演映画「ＮＥＷＧＲＯＵＰ」（６月１２日公開、下津優太監督）の完成披露上映会に出席した。組体操が世界を救う、ＳＦサイコエンターテインメント作品。山田は家族に問題を抱える、引っ込み思案な普通の高校生を演じる。オファーを受け「（台本に）組体操が襲ってくるって書いてあるけど、（演じるまで）全く想像できなかった」と告白。それでも完成した作品を見て「（予想）以上のものがき