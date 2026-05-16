◆大相撲▽夏場所７日目（１６日、両国国技館）西前頭６枚目・藤青雲（藤島）が、同８枚目・朝白龍（高砂）を寄り切って、５勝２敗とした。「相手を起こして、差せたので良かった」と振り返った。新入幕だった先場所は１０勝を挙げて、敢闘賞を獲得。今場所は自己最高位も、７日目を終えて５勝２敗と好調。「実力以上の力が出ていると思うので、あまり調子に乗らず、地に足着けてやっていきたい」と冷静だった。左膝の大け