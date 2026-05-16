明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節浦和０―０（ＰＫ９−１０）ＦＣ東京（１６日・埼玉スタジアム）浦和は０−０で突入したＰＫ戦の末、ＦＣ東京に敗れ、田中達也暫定監督が就任後の初黒星を喫した。１３人目までもつれたＰＫ戦は、お互いのＧＫもキッカーを務めてともに成功する激闘になったが、最後は９―１０と敗れた。後半開始から出場したＭＦ安部裕葵は、約７年ぶりにＪリーグで先発した５月２日千葉戦以来となる出