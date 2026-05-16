東京ディズニーシーでは、25周年アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】お菓子も数々の種類が販売されていて、ギョウザドッグやスパイシースモークチキンレッグなど、パークフードの味を再現したものもあります。その中から、特におすすめする5種類のお菓子を実食レポつきでご紹介します。1.25年間不動の人気「ギョウザドッグ」が