◆大相撲▽夏場所７日目（１６日、両国国技館）西十両８枚目・白熊（二所ノ関）が、同６枚目・明生（立浪）を押し出し、連敗を５で止めて２勝５敗とした。立ち会いから「しっかり当たれた。がむしゃらに前に出た」と頭を下げて当たると、一気に押し出した。行司軍配は明生だったが、物言いの末に軍配差し違えで白星。「勝ったと思ってた」と、連敗を５で止め胸を張った。一方で、「必死だった。気を抜いたら負ける。一つ勝ち