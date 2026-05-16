「巨人４−３ＤｅＮＡ」（１６日、東京ドーム）巨人が盤石の継投で５連勝を決めた。序盤に３点先発のウィットリーを５回で下ろして、赤星、田中瑛、高梨−大勢、マルティネスとつなぎ１点のリードを守り切った。高梨が今季初勝利。マルティネスは１２セーブ目を挙げた。５連勝というチームの好調さを物語るように、マルティネスが、ブルペン陣の関係性を「家族」になぞらえた。「ブルペンは家族みたいなもの。一人一人がお