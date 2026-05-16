フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。1回戦第2試合は、タモンズ（大波康平、安部浩章）VS黒帯（大西進、てらうち）だった。タモンズが289点（1点：1、2点：9、3点：90）、黒帯が283点（1点：0、2点：17、3点：83）で、僅差でタモンズが勝ち上がった。【写真】『THE SECOND』久々見た！反響が寄せられたアナウンサー2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノ