アフリカのCDC=疾病対策センターは、コンゴ民主共和国の東部でエボラ出血熱の流行が確認されたと発表しました。隣国のウガンダでも発生が確認されていて、感染の拡大が懸念されています。アフリカのCDC=疾病対策センターによりますとコンゴ民主共和国の東部イトゥリ州でこれまでにエボラ出血熱の246件の感染疑いと65人の死亡が報告されたということです。そのほとんどはイトゥリ州のモンワルとルワンパラの保健区域で発生している