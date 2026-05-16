女子個人総合跳馬を終えた西山実沙＝東京体育館跳躍系を得意としながら、バーさばきも出色。そこに新星らしからぬ落ち着きとくれば西山の強さは盤石だった。全日本選手権との2冠を達成し「大きなミスがなければ勝てると思っていた」と女王の風格を漂わせた。最初の跳馬で杉原、岸が高得点を並べても動じない。同じ「ユルチェンコ2回ひねり」を決めると、次の段違い平行棒で突き放す。最後の床運動ではターンが乱れ「チャンピ