ボートレース浜名湖の「日伯友好記念ブラジル杯」初日が16日に行われた。12Rドリーム戦の1号艇に抜てきされた井上忠政（30＝大阪）が、4号艇の8Rで好ピット離れからインを奪うと逃げて白星発進。続く12Rもインで藤岡俊介の捲り差しを抑えて逃げ切り、この日唯一の連勝となった。「伸びを求めてペラを叩いたが、スタートできなさそうだったので叩き直したらたまたまピット離れも出た。狙ってやっていないのでどうか」とピット