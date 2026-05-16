高気圧に覆われて晴れ洗濯物がよく乾きそうあすは高気圧に覆われて、晴れの天気が続く見込みです。風も弱く、穏やかでしょう。湿度が低いので、洗濯物もよく乾きそうです。正午ごろをピークに紫外線が強くなりますので、日傘や帽子でしっかりと対策をしましょう。【画像で見る】関東〜西の各地を中心に今年一番の暑さに名古屋では真夏日予想関東〜西の各地を中心に今年一番の暑さにきょうよりさらに気温の上がる所が多く、関東