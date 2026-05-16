タイのグルメや文化が楽しめるイベントが16日から名古屋・栄で始まりました。 【写真を見る】ガパオライスなどのタイのグルメや伝統文化を堪能 「タイフェスティバル」名古屋・栄「久屋大通公園」で17日まで開催 中区・栄の久屋大通公園で16日（土）に始まったこのイベントは、タイの魅力を広めようと、毎年行われているものです。 会場ではガパオライスなど、タイのグルメが味わえる屋台が並んでいるほか、三重県桑名市の老舗