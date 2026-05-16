ママ友同士のグループLINEで「なかなか話が進まないな」と感じたことはありませんか？そんなときに「じゃあ私がやるよ」と申し出る人がいると、ありがたいものですよね。ところがときにその旗振りがトラブルになってしまうこともあるようです。『私は、ママ友からの信用がないのでしょうか？』小学4年生の息子さんが友だちと映画に行くことになり、投稿者さんが5人の子どもたちを車で送迎することになりました。ママ友たちは「下