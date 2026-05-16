歌手の西野カナ(37)が16日、自身のインスタグラムを更新。タイトなワンピース姿を公開し、反響を集めた。西野は「MVのオフショット」とつづり、複数の写真を投稿。ワンショルダーのタイトなミニワンピース姿のオフショットを公開した。ファンからは「」「ギャルカナ最強に可愛すぎる」「可愛くて可愛くてたまらんなー」などのコメントが寄せられていた。