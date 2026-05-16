◇パ・リーグロッテ2―0オリックス（2026年5月16日ZOZOマリンスタジアム）ロッテの守護神・横山陸人がマチャド（オリックス）と岩城（西武）に並ぶリーグ最多の12セーブ目を挙げた。2―0の9回にマウンドへ。威力十分の直球で押し、わずか7球で3者凡退。無失点リレーを締めた右腕は「本当にいい雰囲気でやれている」と胸を張った。この日で3連投だったが、サブロー監督は「限度はあるが、投げられる時に投げてもらう」