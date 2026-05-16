天皇、皇后両陛下は１６日、第７６回全国植樹祭に出席するため、空路で愛媛県入りされた。両陛下は午前１１時過ぎに特別機で松山空港に到着し、車で大洲市長浜保健センターに向かわれた。センターでは県立長浜高校水族館部の生徒が運営する「長高水族館」を視察された。同水族館では約１５０種類の魚やクラゲを展示。両陛下は生徒からカクレクマノミの生態や、マダコを鏡に映して認識能力を調べる研究の説明を受けられた。天