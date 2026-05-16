◇パ・リーグ楽天4―3ソフトバンク（2026年5月16日楽天モバイル最強パーク）7度目の正直。楽天は先発・古謝樹が今季7度目の先発でようやく初白星を手にした。2、3回に1点ずつを失うも、味方が5回に逆転。左腕は6回で7安打されながら2失点と粘った。開幕から約1カ月半が経っての待望の白星。古謝は「本当に長かった。野手と中継ぎの皆さんに助けられた試合」と感謝の言葉を繰り返した。これまで力投を見せながら、