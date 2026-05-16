◇パ・リーグロッテ2―0オリックス（2026年5月16日ZOZOマリンスタジアム）ロッテの12年目右腕・小野郁が今季初勝利を手にした。先発・田中のあとを受けて0―0の6回に2番手でマウンドへ。1死から紅林に中前打を許すも、宗を右飛。最後は若月をスライダーで空振り三振に仕留めると、その裏に味方が2点を先制した。150キロ超の力のある直球も健在。小野は「うれしい。点を取られないようにという気持ちだけだった」と喜