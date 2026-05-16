山田杏奈（25）が16日、東京・グランドシネマサンシャイン池袋で行われた主演映画「NEW GROUP」（下津優太監督、6月12日公開）完成披露上映会に登壇。自身が演じた主人公らにクラスメートたちの組み体操が異様な動きで迫りくる物語にちなみ、劇中でも組み体操を披露した、日本体育大体操部が登壇し、シアター内で組み体操を生披露するのを見て、思わず固まり、拍手した。山田は劇中で、引っ込み思案な普通の女子高生の愛を演じた。