【モデルプレス＝2026/05/16】モデルの西山茉希が5月16日、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開した。【写真】40歳2児のママモデル「さすがのアレンジ」冷蔵庫の余り物活用ご飯◆西山茉希、冷蔵庫の余り物で手作りご飯披露西山は、「平日のゴール。かき集め冷蔵＆冷凍庫の戦士達」とつづり、リール動画を投稿。エノキを豚バラで巻いたりタレでウインナーを焼いたり焼き鯖を作ったりと、料理をする姿を披露している。オムライ